شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد سعودى ينهى زيارته لمزارع الخضر والفاكهة.. و "أبوستيت" يتلقى تقرير تفصيلى والان مع تفاصيل الخبر

الزراعة ، من إعداد تقرير تفصيلى حول زيارة وفد من وزارة البيئة والمياه والزراعة ومحطات التعبئة للإطلاع على الإجراءات المصرية للرقابة على تصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية والدول العربية. القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارةالزراعة ، من إعداد تقرير تفصيلى حول زيارة وفدمن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الذى زار مصر خلال 3 أيام الماضية، لعدد من مزارع الخضر والفاكهة،ومحطات التعبئة للإطلاع على الإجراءات المصرية للرقابة على تصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية والدول العربية.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن الوفد السعودية انتهى من زيارته المتعلقة بالاطلاع على إجراءات ومنظومة تصدير المنتجات الزراعية، وتطبيق الاشتراطات المتعلقة بالتصدير من المزارع، وتكويد المزارع، مضيفا أنه خلال الزيارة تم استعراض الإجراءات التى يقوم بها الحجر الزراعي المصرى للرقابة على الصادرات الزراعية المصرية وفقا لمنظومة التكويد لمزارع الإنتاج لضمان تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الإنتاج والتعبئة قبل التصدير والرقابة خلال وجود المنتجات بالموانئ المصرية.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة، أنه خلال زيارة الوفد السعودى، تم أيضا إستعراض تشديد إجراءات الرقابة علي الصادرات الزراعية والتنبيه على الشركات التى تقوم بالتصدير للمنتجات الزراعية بأية إجراءات جديدة لتنظيم الصادرات الزراعية إلى الخارج بما يضمن نفاذ هذه المنتجات لمختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الزيارات شملت مزارع إنتاج البرتقال والخضروات واليوسفى ومحطات الفرز والتعبئة للتصدير الزراعي إلى الخارج.

يذكر أن الوفد السعودي برئاسة مدير الحجر النباتى السعودى ومستشار مشروع سوسة النخيل ومدير العلاقات الزراعية الدولية بوزارة الزراعة السعودية بالمملكة العربية السعودية، أطلع أيضا على تطبيق منظومة التكويد التى يتم تطبيقها بالتعاون بين الحجر الزراعى المصرى والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى متابعته لمزارع الإنتاج الذي يتم تصديره لأسواق السعودية.