شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد سعودى ينهى زيارته لمزارع الخضر والفاكهة.. و "أبوستيت" يتلقى تقرير تفصيلى والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن الوفد السعودية انتهى من زيارته المتعلقة بالاطلاع على إجراءات ومنظومة تصدير المنتجات الزراعية، وتطبيق الاشتراطات المتعلقة بالتصدير من المزارع، وتكويد المزارع، مضيفا أنه خلال الزيارة تم استعراض الإجراءات التى يقوم بها الحجر الزراعي المصرى للرقابة على الصادرات الزراعية المصرية وفقا لمنظومة التكويد لمزارع الإنتاج لضمان تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الإنتاج والتعبئة قبل التصدير والرقابة خلال وجود المنتجات بالموانئ المصرية.
وأكد تقرير لوزارة الزراعة، أنه خلال زيارة الوفد السعودى، تم أيضا إستعراض تشديد إجراءات الرقابة علي الصادرات الزراعية والتنبيه على الشركات التى تقوم بالتصدير للمنتجات الزراعية بأية إجراءات جديدة لتنظيم الصادرات الزراعية إلى الخارج بما يضمن نفاذ هذه المنتجات لمختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الزيارات شملت مزارع إنتاج البرتقال والخضروات واليوسفى ومحطات الفرز والتعبئة للتصدير الزراعي إلى الخارج.
يذكر أن الوفد السعودي برئاسة مدير الحجر النباتى السعودى ومستشار مشروع سوسة النخيل ومدير العلاقات الزراعية الدولية بوزارة الزراعة السعودية بالمملكة العربية السعودية، أطلع أيضا على تطبيق منظومة التكويد التى يتم تطبيقها بالتعاون بين الحجر الزراعى المصرى والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى متابعته لمزارع الإنتاج الذي يتم تصديره لأسواق السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. وفد سعودى ينهى زيارته لمزارع الخضر والفاكهة.. و "أبوستيت" يتلقى تقرير تفصيلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.