شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن الموافقة على تصدير 40 ألف شتلة فراولة طازجة للسعودية والان مع تفاصيل الخبر
وقال التقرير، الذى حصل ”الخليج 365” على نسخه منه أنه من بين الموافقات تصدير 500 كجم من درنات تقاوى البطاطس إلى باكستان، بالإضافة إلى الموافقة على قيام تصدير 6 أطنان من تقاوى البرسيم الحجازى لدولة الإمارات العربية المتحدة، تطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.
وتابع تقرير الحاصلات الزراعية، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة تعلن الموافقة على تصدير 40 ألف شتلة فراولة طازجة للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.