شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن الموافقة على تصدير 40 ألف شتلة فراولة طازجة للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، موافقة وزارة الزراعة على تصدير 40 ألف شتلة فرولة طازجة إ لى تنطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية. القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفتقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، موافقة وزارة الزراعة علىتصدير 40 ألفشتلةفرولةطازجةلى السعودية ، خلال أسبوعتنطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

وقال التقرير، الذى حصل ”الخليج 365” على نسخه منه أنه من بين الموافقات تصدير 500 كجم من درنات تقاوى البطاطس إلى باكستان، بالإضافة إلى الموافقة على قيام تصدير 6 أطنان من تقاوى البرسيم الحجازى لدولة الإمارات العربية المتحدة، تطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

وتابع تقرير الحاصلات الزراعية، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.