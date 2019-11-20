شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاستخبارات العراقية: قادة لداعش مختبئون فى تركيا ولديهم أموال ضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية إن مسئول فى الاستخبارات العراقية حذر من وجود أعضاء كبار فى تنظيم داعش لديهم مبالغ "ضخمة" من المال فى تركيا ويخططون للعودة.

وأدعى الجنرال سعد العلاق، رئيس المخابرات العسكرية العراقية، فى مقابلة مع شبكة سى أن إن، أن العراق قدم لأنقرة ملفات تسعة من القادة المزعومين لتنظيم داعش فى العراق وسوريا، بمن فيهم كبار الممولين للجماعة الإرهابية.

وقال الجنرال أن شخصيات بارزة فى داعش تعرف باسم "الأمراء" يمكنها الوصول إلى احتياطيات نقدية ضخمة وتشكل خلايا جديدة فى تركيا.

وادعى أن الكثير منهم تمكنوا من الفرار من أراضى داعش الأخيرة فى باغوز، شرق سوريا، بعد رشوة القوات الديمقراطية السورية المدعومة من الغرب للوصول إلى إدلب فى الشمال الغربي. وقال إنه من هناك عبروا الحدود إلى غازى عنتاب فى جنوب تركيا.