شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان مرورية على مجازر اللحوم للتأكد من إجراءات الذبح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثيف لجانها المرورية على مجازر اللحوم، تأكيدًا على تطبيق الإجراءات والرقابة البيطرية على المجازر على كافة أنحاء الجمهورية، وسلامة المذبوحات وإجراءات الذبيح من خلال توفير الاختام واحتياجات النظافة، لوصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك لجانًا بيطرية مرورية تباعًا على مجازر اللحوم للتأكد من توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم، وتوفير وتأمين الأختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، والتنسيق بين مديريات الطب البيطرى والجهات الأمنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر، تأكيدًا على تطبيق الإجراءات والرقابة البيطرية على المجازر على كافة أنحاء الجمهورية.



كما تواصل الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، التنسيق مع مباحث التموين وإدارة التفتيش على اللحوم فى المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى لمكافحة الذبح خارج المجازر.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، إن أطباء الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعة التقارير الشهرية لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وإبداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدًا أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية، وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.