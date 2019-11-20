شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ضبط 3 أطنان حشيش بحوزة عصابة دولية بقيمة 175 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مهربى المواد المخدرة ، نجحت مكافحة المخدرات في إحباط محاولة تهريب وترويج قرابة الـ3أطنان من مخدر الحشيش وأكثر من 33 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر إلى داخل البلاد حوزة عناصر تشكيل عصابى يحملون جنسية إحدى الدول العربية .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء محمد بركات وصول حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندى ( تفاح ) لصالح إحدى الشركات الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد والمملوكة لـ (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة السويس) وأن الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية بميناء شرق التفريعة أسفرت أعمالها عن ضبط ( 13856 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,910طن " إثنان طن وتسعمائة وعشرة كيلو جرام ") .

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد عناصر التشكيل العصابى القائمين على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة المضبوطة ، وتم رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم ( أربعة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية – إثنين منهم مقيمين بدولتهم العربية ، وآخرين مقيمين بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية ) حيث يقوم المتهمان المقيمان خارج البلاد بإعداد وتجهيز المواد المخدرة وإخفائها داخل شحنات مشروعة وشحنها داخل الحاوية لحساب المتهمان المقيمان داخل البلاد .. ليقوما بدورهما ، بإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بإستلام الحاوية تمهيداً لترويجها على عملائهما من كبار تجار المواد المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ومديرية أمن القليوبية تم ضبط المتهمان المقيمان بالبلاد حال تواجدهما أسفل مسكنهما بدائرة قسم شرطة العبور وبحوزتهما "33094 " ثلاثة وثلاثون ألفا وأربعة وتسعون قرص مخدر لعقار الكبتاجون" ومبالغ مالية قدرها ( 21850 جنيهاً ، 8773 عملات أجنبية مختلفة ) و2 سيارة ملاكى .

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وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى ( 175,000,000 مائة وخمسة وسبعون مليون جنيهاً تقريباً ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

المضبوطات المضبوطات

المضبوطات المضبوطات