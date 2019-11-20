شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسى مقر المستشارية الألمانية للقاء ميركل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت قناة "إكسترا نيوز"، فيديو لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر المستشارية الألمانية للقاء المستشارة أنجيلا ميركل. وكانت المستشارة الألمانية، فى استقبال الرئيس السيسى، لدى وصوله لمقر المستشارية الألمانية. وبدأت جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، صباح اليوم الأربعاء، بمقر المستشارية الاتحادية الألمانية. Advertisements يذكر أن الرئيس السيسى، شارك أمس الثلاثاء، فى قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، ويختتم زيارته لألمانيا فى وقت لاحق اليوم .

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