شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعرف حالة المرور أعلى الطريق الزراعى من طوخ إلى ميدان المؤسسة والان مع تفاصيل الخبر
وانسابت الحركة المرورية، أمام السيارات من قرية قلما حتى ميدان المؤسسة في شبرا، ما عدا بعض المناطق على الطريق، كمنطقة الدائري، ومنطقة ميت نما، وفى منطقة الفرنوانى بسبب إنشاء كوبري علوي.
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