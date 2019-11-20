شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعرف حالة المرور أعلى الطريق الزراعى من طوخ إلى ميدان المؤسسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي اليوم الأربعاء، من مدينة طوخ وحتى ميدان المؤسسة بشبرا، سيولة مرورية في بعض المناطق وزحام مروري في مناطق أخرى، على طول الطريق.

وانتظمت الحركة المرورية من مدينة طوخ حتى قرية سنديون، وتكدست الحركة المرورية أمام السيارات قبل قرية قلما، بسبب وجود أعمال إنشاء كوبري قلما العلوي، وسط تواجد رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات.

Advertisements

وانسابت الحركة المرورية، أمام السيارات من قرية قلما حتى ميدان المؤسسة في شبرا، ما عدا بعض المناطق على الطريق، كمنطقة الدائري، ومنطقة ميت نما، وفى منطقة الفرنوانى بسبب إنشاء كوبري علوي.