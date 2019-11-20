شكرا لقرائتكم خبر عن بنما تهنئ الحكومة المصرية بالذكرى الـ 150 لافتتاح قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام أليخندرو ميندوثا سفير بنما لدى جمهورية مصر العربية بالمشاركة فى الاحتفال الذى أقامته الحكومة المصرية وهيئة قناة السويس إحياء لذكرى هذا المشروع العظيم والذى قلل مسافات الملاحة البحرية بين قارتى أسيا و أوروبا.

يأتى ذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى المائة والخمسين لافتتاح وتشغيل قناة السويس.

وأقام الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ومعه مسئولين من الحكومة المصرية هذا الاحتفال الكبير والذى يمثل حدثا فريدا فى قلوب المصريين وله تأثيره الهام جدا فى صناعة النقل البحرى، وحضره كذلك العديد من المدعوين الخاصين والذين ساهموا عبر تاريخ قناة السويس فى العمل البطولى لحفر القناة، مع أصحاب الرؤى الآخرين ممن ساهموا فى التطوير التكنولوجى وتحديث صناعة النقل البحرى والانشاءات البحرية، التى تساهم معا فى فاعلية تلبية للطلب المتزايد للنقل البحرى الدولى والتجارة العالمية، كما هو الحال فى بنما حيث تساهم بالمثل قناة بنما، ذلك الممر الملاحى الرابط بين المحيطين الأطلنطي والهادى.

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وأشاد رئيس هيئة قناة السويس بحضور بنما لهذا الاحتفال كرمز للعلاقات الدبلوماسية الممتازة بين البلدين، واتفق ممثلا الممرين الملاحين الأكثر أهمية فى العالم على تكامل القناتين انطلاقا من موقعيهما الاستراتيجيين فى خدمة الملاحة الدولية ودعم السلام و الأمن الدوليين.

وقدم السفير ميندوثا باسم حكومة و شعب بنما للفريق أسامة ربيع التحية والتهنئة، كما أعرب عن أمنياته بدوام النجاح لقناة السويس ولحكومة وشعب مصر كما جدد اهتمام بنما باستمرار العمل فى إطار من التعاون و التفاهم.