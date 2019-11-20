شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب عقاقير طبية داخل شحنة عصائر بـ 20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت أجهزة الأمن، تهريب عقاقير طبية داخل شحنة عصائر.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية المعنية باعتزام إحدى شركات التصدير ومقرها محافظة القليوبية – بتصدير رسالة (عصائر) لإحدى الدول العربية على سيارة نقل بمقطورة ، وأخفى ضمن مشمولها أصناف مخالفة، بقصد تهريبها خارج البلاد بطريقة غير مشروعة.

تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وتفتيش مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (كميات كبيرة من العقاقير الطبية البشرية) بالمخالفة لقانون الجمارك وشئون الصيادلة ، وبمواجهة قائد السيارة نفى علمه بوجود المضبوطات وإقتصار دوره على نقل الرسالة إلى تلك الدولة.

وقدرت قيمة الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة (20,849,116 عشرون مليون وثمانمائة وتسعة وأربعون ألف ومائة وستة عشر جنيهاً تقريباً).