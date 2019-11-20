فيديو.. انتظام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من ميدان الإسعاف إلى العجوزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365” اليوم الأربعاء، انتظام الحركة المرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر، في الاتجاه القادم من ميدان الإسعاف ووسط البلد، وفى طريقه إلى منطقة العجوزة، والدقي.

وانتظمت الحركة المرورية، أمام القادم من منطقة الدقي، وفى طريقه إلى ميدان رمسيس، عبر كوبري 6 أكتوبر، وتواجد رجال المرور بطول الطريق، للعمل على تسيير الحركة المرورية، وفك أي زحام مروري.

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