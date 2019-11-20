شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبوره المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون متكاثرة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.