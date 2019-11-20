شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جامعة أسيوط تنجح فى زراعة كف يد شاب بعد بترها بحادث سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، نجاح وحدة الجراحات الميكروسكوبية بمستشفى أسيوط الجامعى الرئيسى، فى إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ شاب تعرض لحادث سيارة نجم عنها بتر كامل فى كف يده اليسرى.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن وحدة الإصابات بالمستشفى الجامعى الرئيسى كانت قد استقبلت الشاب "أحمد . س. م" من مركز القوصية بمحافظة أسيوط والبالغ من عمره 23 عاما مصاباً ببتر كامل فى يده، وتم تحويله لوحدة الجراحات الميكروسكوبية وتم إجراء له جراحة عاجلة لإنقاذ يده استغرقت خمس ساعات متواصلة، حرص خلالها الأطباء على تحقيق أقصى درجات النجاح لعملية زرع اليد وإعادة توصيلها مع الحفاظ على القدرة الحركية لها.

وأكد الدكتور طارق الجمال بصفته مؤسس أول وحدة للجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط على مستوى الشرق الأوسط، على ما تنفرد به الوحدة من أساتذة متخصصين فى تلك الجراحات المستعصية إلى جانب نخبة من شباب الأطباء النابغين.

وأوضح الدكتور عمرو السيد مدير الوحدة أن الحالة لشاب تعرض لإصابة كاملة فى اليد خلال حادث سيارة حيث استقبلته وحدة الإصابات بالمستشفى الجامعى، والتى أجريت له كافة الإسعافات الأولية اللازمة حتى تم إخضاعه لعملية الزرع داخل الوحدة، مشيراً إلى أن المريض حالياً يتمتع بحالة صحية جيدة، حيث تمت متابعته لنحو أسبوعين بوحدة العناية المركزة وسوف يليها متابعة حالة المريض بالعيادات الخارجية لوحدة الجراحة الميكروسكوبية ، كما من المقرر أن يقوم نخبة من المتخصصين بوضع خطة علاجية شاملة له تتضمن تأهيله على النحو الأمثل بعد عملية الزرع .

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الكف بعد تركيب بالذراع



تركيب كف يد بالذراع



جانب من العملية