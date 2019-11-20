شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسى وإنجيلا ميركل فى برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، صباح اليوم الأربعاء، بمقر المستشارية الاتحادية الألمانية . كانت المستشارة الألمانية، فى استقبال الرئيس السيسى، لدى وصوله لمقر المستشارية الألمانية. Advertisements وشارك الرئيس السيسى، أمس الثلاثاء، فى قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، ويختتم زيارته لألمانيا فى وقت لاحق اليوم .

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