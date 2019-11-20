صحيفة ألمانية: القرار الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية يعرض عملية السلام للخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كولونيا- (د ب أ):

ذكرت صحيفة "كولنر شتات-أنتسايجر" الألمانية أن القرار الأمريكي بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي يعرض عملية السلام في الشرق الأوسط للخطر.

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء: "الولايات المتحدة لا تعارض بذلك فقط آراء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من حلفائها في منطقة الشرق الأوسط. فقد اعتدنا على ذلك من ترامب. الأسوأ من ذلك هو أن الحكومة الأمريكية تعطي أولولية كاملة لقانون الأقوى - إسرائيل - على القانون الدولي".

وأضافت الصحيفة: "وعلى عكس ادعاء (وزير الخارجية الأمريكي مايك) بومبيو، فإن هذا لن يدعم مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. بل على العكس - إنه يهدد بوضع عملية سلام نائمة بالفعل في غيبوبة تامة".