رفض استشكال "رشدي" على شطبه من نقابة الصيادلة.. وتأييد الحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، برفض الاستشكال المقدم من الدكتور حاتم رشدي و10 آخرين يطالبون فيه بوقف شطب الأول من نقابة الصيادلة والآخرين من التوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام.

وقال "رشدي" في الاستشكال إن تنفيذ الحكم على النحو الحالي يتسبب في نتائج خطيرة، لما يهدد المستشكلين في مورد رزقهم الوحيد، وممارسة النشاط الذي كرسوا أموالهم من أجله، مما يتوافر في الطلب ركن الجدية والاستعجال.

Advertisements

وخلال الجلسة، طالب ممثل نقابة صيادلة القاهرة وهيئة قضايا الدولة بعدم قبول الاستشكال ورفضه.

وتداخل الخبير الدوائي الصيدلي هاني سامح في الدعوى مقدما شهادة تفيد تنفيذ حكم شطب الدكتور حاتم رشدي من سجلات الصيادلة.

كانت محكمة استئناف القاهرة قضت بشطب الدكتور حاتم رشدي وإيقافه نهائيا عن مزاولة المهنة وإيقاف 11 صيدليًا لمدة عام لإعارتهم أسماءهم له.