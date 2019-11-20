اليوم.. قيادات الداخلية وبرلمانيون وإعلاميون في زيارة تفقدية لسجناء برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تنظم وزارة الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، زيارة إلى منطقة سجون برج العرب بالإسكندرية لتفقد أوضاع النزلاء للوقوف على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

ويشارك في الحضور ممثلو مجلس النواب، ومنظمات حقوقية وقيادات وزارة الداخلية، برئاسة اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون.

تأتي الزيارة استجابة من وزارة الداخلية وقطاع السجون لطلب مقدم من النائب سامح السايح، عضو مجلس النواب.

كان قطاع السجون بوزارة الداخلية، نظم منذ أسبوع المنتدى الثالث للسجون بحضور وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعالمية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة وممثلين عن منظمات حقوقية دولية والذين أشادوا خلاله بالرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية التي تقدم لنزلاء سجن طرة.