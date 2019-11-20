أخبار مصر | وزيرة الصحة: تحويل المركز الطبي بطور سيناء إلى مستشفى الفيروز التخصصي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: تحويل المركز الطبي بطور سيناء إلى مستشفى الفيروز التخصصي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة خطة رفع كفاءة المنشآت الطبية "وحدات طب الأسرة والمستشفيات" طبقًا لمعايير هيئة الرقابة والاعتماد، يأتي ذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد وزيرة الصحة للمستشفيات والهيئات والجهات التابعة، والدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، واللواء محمد إسماعيل رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات، وكل من الدكتور سيد العقدة، والدكتور خالد عمران، من أعضاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وعدد من قيادات وزارة الصحة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على عقد هذا الاجتماع بهدف الإسراع من تأهيل المنشآت الصحية للحصول على درجة التسجيل والاعتماد كخطوة استباقية، مشددة على اتباع الشركات المنفذة لأكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، طبقًا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان راجعت الرسومات الهندسية لكافة المنشآت الطبية الجاري تطويرها مع قطاع المشروعات بالوزارة وأعضاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأبدت عددا من الملاحظات الهامة بهدف حصول المريض على خدمة طبية ذات جودة، كما راجعت مسارات المرضى داخل المستشفيات ووحدات طب الأسرة، كما كشفت الوزيرة عن تغيير اسم "المركز الطبي الحضري بطور سيناء" إلى " مستشفى الفيروز التخصصي" ليشمل أغلب التخصصات الطبية ويقدم الخدمة الطبية لمرضى الأورام بالمحافظة.

وقال إن وزيرة الصحة والسكان، أكدت خلال الاجتماع على الإسراع من وتيرة العمل للانتهاء من كافة الإنشاءات بالتوازي مع توفير كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الطبية، كما وجهت بمراجعة القوى البشرية بالمحافظة ووضع خطة لتوفير كافة الاحتياجات من أعضاء الفريق الطبى، بهدف توافير كافة التخصصات الطبية بالمحافظة، مؤكدة أنه مع تطبيق التأمين الصحي الجديد لن يتم تحويل أي مريض خارج المحافظة لتلقي الخدمة الطبية.