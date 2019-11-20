أخبار مصر | عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن حالة الطقس اليوم وموعد قدوم الشتاء رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن حالة الطقس اليوم وموعد قدوم الشتاء رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"سقوط أمطار، موجة برودة شديدة، سيول تضرب مناطق معينة"، هكذا أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

هيئة الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم

وتعرض سلاسل جبال البحر الأحمر، وبالتحديد منطقة حلايب وشلاتين، لفرص سقوط أمطار متوسطة، اليوم، ويتسم باستقرار الأحوال الجوية ودرجات الحرارة بشأن المعدلات الطبيعية على أغلب الأنحاء، باستثناء منطقة حلايب وشلاتين، وتقل كميات السحب على أغلب المناطق.

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الأرصاد الجوية.. استقرار حالة الطقس اليوم

وعن استقرار حالة الطقس، تشهد محافظة جنوب سيناء خاصة مدينة شرم الشيخ، خلال الأيام القليلة المقبلة، وعدم تعرضها لسقوط أمطار أو حالة من الطقس السيئ، فضلًا عن أن شرم الشيخ يعد الطقس فيها من أفضل حالات المناخ بشكل عام على مدار العام.

أخبار حالة الطقس اليوم.. موعد بدء فصل الشتاء رسميا

ومن المقرر أن يبدا فصل الشتاء بشكل رسمي يوم 23 ديسمبر 2019، وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إعلان كافة التفاصيل والكواليس الخاصة بفصل الشتاء والنصائح المقدمة للمواطنين، حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أن الكتل الهوائية التي ستؤثر على البلاد سيتم تحديدها وتوضيح ذلك في بيانات من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية.