شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة القطارات لطبيعتها بين قليوب وبنها وتشغيلها في الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عودة حركة القطارات لطبيعتها بين محطتي قليوب وبنها وتشغيلها في الاتجاهين، بعد تشغيل الخط النازل في الاتجاهين ما بين محطتي قليوب وبنها، في الفترة من الساعة ٥.٣٠ صباحا حتى الساعة ٦.٥٠ صباحا، نتيجة تعطل أحد معدات تجديدات السكة على الخط الطالع بحوش محطة طوخ.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، الأربعاء، إنها تعتذر لجمهور الركاب عن تأخير القطارات خلال هذه الفترة.

وأشار البيان إلى أن الهيئة تقوم بعمل إصلاحات في السكة بمحطة طوخ وجارى مسير القطارات بسرعة ٨ كم/ ساعة لحين نهو هذه الأعمال.