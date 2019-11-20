شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء سفاجا يتقبل 30 ألف طن ألومنيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، الأربعاء، تداول 30 ألف طن ألومنيوم و500 شاحنة بضائع و48 سيارة.

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ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة «New lader» وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند، بينما تغادر السفينتان «أمانة» و«عزيز إكسبريس» وعلى متنهما 107 شاحنات، و25 سيارة.

فيما استقبل الميناء أمس 4 سفن وهي «أمانة» و«عزيز إكسبريس» و«الحرية» و«بوسيدون إكسبريس»، وعلى متنهم 180 شاحنة و22 سيارة، وغادرت السفينتان «الحرية» و«بوسيدون إكسبريس» وعلى متنهما 112 شاحنة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة «سينا» وعلى متنها 8 شاحنات، فيما استقبل الميناء أمس 3 سفن وهي «ايلة» و«بريدج» و«سينا»، وعلى متنهم 60 شاحنة وسيارة، وغادرت السفينة «سينا» وعلى متنها 33 شاحنة.