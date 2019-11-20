شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء سفاجا يتقبل 30 ألف طن ألومنيوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، الأربعاء، تداول 30 ألف طن ألومنيوم و500 شاحنة بضائع و48 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة «New lader» وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند، بينما تغادر السفينتان «أمانة» و«عزيز إكسبريس» وعلى متنهما 107 شاحنات، و25 سيارة.
فيما استقبل الميناء أمس 4 سفن وهي «أمانة» و«عزيز إكسبريس» و«الحرية» و«بوسيدون إكسبريس»، وعلى متنهم 180 شاحنة و22 سيارة، وغادرت السفينتان «الحرية» و«بوسيدون إكسبريس» وعلى متنهما 112 شاحنة.
كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة «سينا» وعلى متنها 8 شاحنات، فيما استقبل الميناء أمس 3 سفن وهي «ايلة» و«بريدج» و«سينا»، وعلى متنهم 60 شاحنة وسيارة، وغادرت السفينة «سينا» وعلى متنها 33 شاحنة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميناء سفاجا يتقبل 30 ألف طن ألومنيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.