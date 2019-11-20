شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 30 ألف طن ألومنيوم ميناء سفاجا وتداول 500 شاحنة بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الإعلامى لموانى البحر الأحمر، عن تداول 30 ألف طن ألومنيوم، و500 شاحنة بضائع و48 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة New lader وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند، بينما تغادر السفينتين أمانة وعزيز إكسبريس وعلى متنها 107 شاحنات و25 سيارة، فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهى أمانة، عزيز اكسبريس، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 180 شاحنة و22 سيارة وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 112 شاحنة .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 8 شاحنات، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى أيلة، بريدج، سينا وعلى متنها 60 شاحنة و1 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 33 شاحنة .