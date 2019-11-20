شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يستقبل وفد جامعة مويدى بكينيا ويؤكد على الاهتمام بالوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وفد كلية هندسة النسيج جامعة موي بكينيا برئاسة البروفيسور توماس كيبكورجيت.

ورحب الدكتور ماجد نجم ، وفقا لبيان صادر من جامعة حلوان بالوفد ، مؤكدًا على العلاقات المتينة و القوية التى تجمع جامعة حلوان بالأشقاء الأفارقة فى دولة كينيا واهتمام الجامعة بتوقيع بروتوكولات التعاون معها لتوطيد العلاقات المشتركة والتبادل العلمى والثقافى والطلابى بين البلدين وكذا تنظيم الدورات التدريبية والاهتمام الواسع بالطلاب الوافدين.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية إن الزيارة تهدف إلى تحديد المتطلبات التدريبية فى مجالات النسيج والطباعة والملابس الجاهزة، والتعرف على أحدث ماكينات النسيج بالمصانع المصرية ومعرفة مدى إمكانية تطبيقها وتنفيذها بدولة كينيا، وذلك من خلال زيارة تفقدية لثلاثة مصانع مصرية مختلفة، بجانب تقديم دورات تدريبية وتبادل طلابي واسع بين جامعة حلوان وجامعة موي الكينية.

وذكر البيان أن الزيارة تضمنت جولة لأقسام الكلية ومركز تصميم المنسوجات ومعمل الطباعة الرطبة ومعرض استلهام الفن الإفريقي، بالإضافة إلى زيارة أحد المصانع وهو مصنع وجدي مؤمن بالعبور للصباغة و النسيج و الملابس.

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