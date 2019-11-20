معمل قياس جودة العمليات الرطبة على المنسوجات بجامعة حلوان يحصل على اعتماد EGAC

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل معمل قياس جودة العمليات الرطبة على المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد EGAC، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.
وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، فى بيان لجامعة حلوان، أن المعمل يعد الثانى المعتمد على مستوى جامعة حلوان، ويتيح عمل الاختبارات المعملية على الصبغات والطبعات المختلفة وعمل القياسات العلمية للطباعة ومعدلات ثباتها في الظروف الجوية المختلفة.
وذكر البيان، أن المعمل تحت إشراف قسم طباعة المنسوجات والتجهيز والصباغة، ويدير المعمل الدكتورة مايسة فكري والمدير التنفيذي للمشروع.
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