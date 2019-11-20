شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حالات يجوز فيها رد هيئة المحكمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن الحالات التي يجوز فيها رد المحكمة، و"الخليج 365" يكشف فى النقاط التالية، الحالات التى يمكن فيها رد هيئة المحكمة.

-إذا كان للقاضى أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.

- وجود قرابة أو مصاهرة بين القاضى وأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة.

- إذا كان خطيباً لأحد الخصوم.

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-إن سبق وكان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً أو قيماً عليه.

-إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية.

-إن كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضية سابقة.

-وجود عداوة شديدة بينه وبين أحد المتداعين.

- حال كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين، أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة، دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.