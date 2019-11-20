شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تعديل موقع محطة العاشر من رمضان بمشروع القطار المكهرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، تعديل موقع محطة العاشر من رمضان بمشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان، لتكون بعد عبور طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى مباشرة، مع تعديل تصميمات المشروع لتتماشى مع التعديل الجديد.

يذكر أنه مخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد، لافتة إلى أن المشروع يمتد بطول 67.846 كم ويشمل 61 كم سطحى و6.1 كم تنفذ على كوبرى علوى و0.665 كم تنفذ نفقيًا، متضمنًا 11 محطة، وسيربط مع شبكة مترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور.

والقرض الميسر المقدم من بنك اكزيم الصينى تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار شاملا 739 مليون دولار بنسبة فائدة 1.8% و461 مليون دولار بنسبة فائدة قدرها 2%، وسيتم سداد هذا القرض على مدار 15 عاما بعد فترة سماح لمدة 5 سنوات، ويغطى هذا القرض تكلفة المشروع بالكامل.

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ومشروع القطار المكهرب يبدأ من مدينة السلام حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور، مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالاً بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى، حيث ينطلق المسار شمالاً بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكى إلى العاصمة الادارية الجديدة وأصلا حتى مطار القطامية الجديد.

ووفقا لخرائط المشروع بعد آخر تعديلات عليها ينطلق المشروع من مدينة السلام حيث محطة عدلى منصور أولى محطات مشروع القطار المكهرب، ويمر خلال مساره على مدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية وينتهى بمدينة العاشر من رمضان، حيث يمثل هذا المسار المرحلة الأولى من المشروع، فيما تشمل المرحلة الثانية مد المشروع من العاشر من رمضان حتى مدينة بلبيس بالشرقية.

ويشمل المسار النهائى بالترتيب محطات عدلى منصور والعبور والمستقبل والشروق1 والشروق 2 والورش وبدر والروبيكى والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلى عبر كوبرى علوى يمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلى، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلى القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.