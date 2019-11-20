العصار يوقع خطاب نوايا مع "دى أم جى مورى" الألمانية" فى مجال التحول الرقمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى خطاب نوايا مع كريستيان ثونز رئيس المجلس التنفيذى لشركة " دى ام جى موري" الألمانية وذلك فى إطار التحول الرقمى لوزارة الإنتاج الحربى وتطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر مجموعة العشرين للشراكة مع افريقيا ببرلين.

يأتى هذا التوقيع بهدف تطوير الخطوط التابعة لإحدى مصانع الإنتاج الحربى كبداية لتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية على خطوط التصنيع لديه فى إطار سعى الوزارة لتقديم متطلبات التنمية للرقمنة الصناعية لتحسين ودعم الجهود التصنيعية للمصنع، وتوفير المنتجات والمهارات المطلوبه له فى الشئون المتعلقة بالرقمنة والتواصل وعملية التحسين والحلول الخدمية عن بعد ، وذلك بالإستفادة من خبرة شركة (دى ام جى مورى) فى مجال إنتاج الآلات والمعدات المستخدمة فى مجالات القطع والخراطة والطحن عالية التقنية وحلول التكنولوجيا الكاملة والمنتجات المبتكرة لحلول البرمجيات وتقديم خدمات التدريب والإصلاحات والصيانة وقطع الغيار التى تغطى دورة حياة الماكينات .

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ووفقا لهذا الخطاب سيتم إقامة وتثبيت بعض الآلات التى تمتلكها (دى إم جى مورى) والمتفق عليها بين الطرفين، وكذا أحدث الحلول الرقمية للمراقبة والصيانة والإدارة وعمليات التحسين والخدمات عن بعد فى المصنع التابع لوزارة الإنتاج الحربى وذلك كبداية انطلاق لتطبيق نظم التحول الرقمى ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة بشركات الإنتاج الحربى ككل لما لها من أهمية فى دعم الصناعة الوطنية .

وعبرت كريستيان ثونز رئيس المجلس التنفيذى لشركة "دى ام جى موري" الألمانية عن ثقتها فى نجاح تنفيذ بنود خطاب النوايا الموقع مع وزارة الإنتاج الحربى نظراً لما يتوفر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة، إلى جانب مشاركتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر مما يساعد على نجاح تطبيق التحول الرقمى والدخول فى عصر الثورة الصناعية الرابعة.

جدير بالذكر، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار الاهتمام البالغ للوزارة ووحداتها ضمن المشروع القومى للتحول إلى المجتمع الرقمى وبناء صناعة رقمية ذات قيمة مضافة مرتفعة، خاصةً فى ظل ترؤس وزارة الإنتاج الحربى للجنة التصنيع الرقمى بالتعاون مع عدة جهات بالدولة وفى ضوء استراتيجية وزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع العديد من الشركات العالمية العاملة فى مجال التحول الرقمى للاستفادة من خبراتها فى تطبيق هذه المفاهيم على خطوط الإنتاج باحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى للعمل بها كنموذج استرشادى فى مجال التحول الرقمي.