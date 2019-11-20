شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات لطبيعتها بين محطتى قليوب وبنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكك الحديدية عن عودة حركة القطارات لطبيعتها بين محطتي قليوب وبنها وتشغيلها في الاتجاهين بعد تشغيل الخط النازل في الاتجاهين بين محطتي قليوب وبنها في الفترة من الساعة 5.30 صباحا وحتى الساعة 6.50 صباحا نتيجة تعطل إحدى معدات تجديدات السكة علي الخط الطالع بحوش محطة طوخ.

وأكدت السكة الحديد اعتذارها لجمهور الركاب عن تأخير القطارات خلال هذه الفترة، لافتة إلى أنها تقوم بعمل إصلاحات فى السكة بمحطة طوخ وجارى مسير القطارات بسرعة 8 كم / ساعة لحين إنهاء هذه الأعمال.