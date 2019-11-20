اليوم.. انطلاق أولى رحلات العمرة بالموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تنطلق اليوم الأربعاء، أولى رحلات العمرة للموسم الجديد 1441 هجرية، إلى الأراضي المقدسة، بعد التشغيل الفعلي لبوابة العمرة المصرية، والتي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة.

وأغلقت غرفة شركات السياحة، الخميس الماضي، باب التسجيل أمام شركات السياحة المصرية والشركات والمؤسسات السعودية المصرح لها بتنظيم رحلات العمرة هذا العام، وذلك بعد مرور شهر على فتح الباب.

وبلغ عدد الشركات المصرية التي سجلت على البوابة (1833) شركة، فيما بلغ عدد الشركات والمؤسسات السعودية (500)، وأخطرت لجنة السياحة الدينية بالغرفة، قطاع الشركات بوزارة السياحة بالأعداد للانتهاء من تسجيلها بشكل نهائي علي بوابة العمرة المصرية تمهيدا لانطلاق الموسم.

وتشهد العمرة خلال الموسم الجديد، ارتفاعًا في الأسعار بزيادة تتراوح حسب مستوى البرامج (باخرة ـ بري ـ اقتصادي ـ 4 نجوم ـ 5 نجوم)، وتصل بنسبة 10% على كافة البرامج عن العام الماضي، وترجع الزيادة إلى الرسوم في مصر والسعودية، والزيادات الطبيعية السنوية في أسعار الخدمات وتذاكر أسعار الطيران.