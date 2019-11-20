شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صيده بخليج السويس.. معلومات عن القرش «بهلول» المهدد بالانقراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على صور تظهر نقل القرش الحوت بعد نفوقه على سطح سيارة نقل بطريق العين السخنة ولم يتحدد لأي جهة تسير هذة السيارة

كان عدد من العاملين بجمعيات المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر طالبوا بفتح تحقيق عاجل في واقعة قيام أحد مراكب الصيد بخليج السويس بصيد «القرش الحوتي» المسالم وصديق الإنسان الشهير «بهلول» والمدرج على قائمة أنواع القروش المهددة بالانقراض والمحظور صيدها أو الاتجار فيها طبقا لقائمة الاتحاد الدولي لحماية وصون الطبيعة الذي وضع هذا النوع من القروش ضمن قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.

والموقع عليها من قبل جمهورية مصر العربية كأحد الأعضاء المؤسسين لهذا الاتحاد، وكشف خبراء البيئة البحرية بالبحر الأحمر أن القرش الحوتي مسالم ولا يهاجم ويتغذى على الهائمات البحرية وهي عبارة عن كائنات دقيقة لا تتعدى المليمترات من حيث الحجم، ولا تلعب صفوف الأسنان أي دور في نظامه الغذائي، ويبلغ 50 قدم طولاً وقد يصل وزنه إلى 15 طن ويعتبر أكبر سمكة في العالم ويلقب هذا القرش بالعملاق اللطيف، وأن صيد مثل هذه الكائنات المهددة بالانقراض يؤدي إلى الضرار بسمعه مصر الدولية من حيث قدرتها على تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بصون التنوع البيولوجي، وخصوصا الأنواع ذات الأهمية الدولية والتي تعد تراث حضاري وإنساني وجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

كان مسؤولو جمعية الانقاذ البحري وحماية البيئة أطلقوا مناشدات وحملة توعية لحماية القرش الحوتي والمحافظة على تواجده بمياه الغردقة. ويعد القرش الحوتي صديق الإنسان ويأتى للبحر الأحمر من المحيط الهندي، مرورا بمضيق باب المندب، ثم دخولا للبحر الأحمر ويصل قى بعض الاحيان للخليج السويس ثم العودة مجددا استيطان القرش الحوتي للبحر الاحمر خلال الفترة الماضية.

ويعد القرش الحوتي المنقط الجلد والضخم المهدد بالانقراض والمحظور صيده والنادر الظهور مسالم ولا يؤذي احد والذي يسميه أهالي الغردقة «بهلول» يترواح طوله مابين 5 إلى 6 امتار ويتغذى هذا الكائن على الهائمات الحيوانية بفتح فمه للحصول على كمية كبيرة من المياه ليقوم بتصفيتها من خلال عملية (فلترة) للحصول على غذاءه منها وانه من النوع المسالم للانسان ولا توجد بفم القرش الحوتي أي أسنان يفترس بها والقِرش الحُوتى، أكبر أنواع أسماك القرش وأكبر الأسماك على الإطلاق، وقد يصل طوله إلى 12.65 متر ويبلغ وزنه 21.5 طن، وهو النوع الوحيد من جنسRhincodon والتى تنتمى إلى عائلة Rhincodontidae (التى كانت تُسمى Rhinodontes قبل العام 19844)، ويتم العثور على أسماك القرش الحُوت في المحيطات الاستوائية والدافئة وتعيش في البحار المفتوحة، ويصل عُمرها إلى حوالي 70 عاما، وظهر هذا النوع قبل حوالي 60 مليون سنة مضت، وعلى الرغم من ضخامة أحجامها وكبر حجم فمها، فإنها تتغذى أساساً وإن لم يكن حصراً على العوالق والنباتات الميكروسكوبية والحيوانات والأسماك الصغيرة.