شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: تزيين طائرة الأحلام بصور المنتخب الأولمبى بعد التأهل لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الشركة الوطنية مصر للطيران منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بفوزه علي منتخب جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية، وصعوده للدور النهائي وتأهله رسميًا لأولمبياد طوكيو 2020 باليابان.

وأعلنت الشركة الوطنية كونها راعي الكرة المصرية والمنتخبات والفرق الوطنية والداعم لأبطال مصر في مختلف الألعاب عن مساندتها لمنتخب شوقي غريب وتقديم كافة تسهيلات السفر لرحلة اليابان باستخدام أحدث الطائرات التي انضمت مؤخرا لأسطول الشركة وهي المعروفة بطائرة الأحلام B787-9 المزودة بكل وسائل الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة، حيث إن مصر للطيران الشركة الوحيدة التي تسير رحلات مباشرة بمعدل 3 رحلات اسبوعيا من القاهرة لطوكيو وهو ما يسهل مهمة منتخب مصر.

كما أنه من المتوقع أن تدرس الشركة تزيين طائرة مصر للطيران بصور لاعبي المنتخب الأولمبي والمدير الفني احتفالًا بهم ودورهم في إسعاد الشعب المصرى وتأهله للبطولة أسوة بما حدث مع المنتخب الوطني الأول في تأهله لكأس العالم الأخير بروسيا.