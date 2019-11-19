شكرا لقرائتكم خبر عن معتز هشام: ردود الفعل حول «ممالك النار» أسعدتني.. والكثير أرسل لي طلبات صداقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطفل معتز هشام، الذي قام بتجسيد شخصية «سليم الأول» في مسلسل «ممالك النار» المذاع حصريًا على قناة «إم بي سي»، إن لم يكن يتوقع ردود الأفعال حول دوره في العمل، مشيرًا على أنه بعد إذاعة المسلسل، قام الكثير من المشاهدين والمتابعين بإرسال طلبات صداقة له على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «هشام» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي مصر»، أنه بدأ التمثيل منذ 5 سنوات، وكان يعمل آنذاك في المسرح، موضحًا أنه لم يشعر بالقلق أبدًا عند اختياره لأداء دور «سليم الأول» في «ممالك النار.

وأوضح «هشام»، أنه علاقته بالفنان خالد النبوي جيدًا جدًا، مؤكدًا أن الفنان خالد النبوي دائم النصح له، موضحًا أنه كان يقوم بالتدريب لمدة ساعة قبل كل مشهد، مشيرًا إلى أنه يفكر جديًا في تقديم أدواء مختلفة عن دور «الشر» مستقبلًا.