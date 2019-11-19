شكرا لقرائتكم خبر عن والد الطالب السوداني ضحية التنمر: «مكنش هزار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال «أنجلو» والد الطالب «جون أنجلو» من جنوب السودان، الذي تعرض للتنمر من قبل 3 شباب مصريين، في مقطع فيديو أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ما محدث له وما تعرض عليه لم يكن بقصد المزاح، وأضاف: «مكنش هزار».

وتابع «أنجلو» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أنه يدرس في مدرسة للاجئين في منطقة العباسية بمحافظة القاهرة، وأنه لم يكن يرغب في المزاح أو الهزار، مجددًا تأكيده على أن ما حدث له لم يكن مزاحا.