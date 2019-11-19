شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ دبي»: افتتاح المرحلة الأولى من الحوض الثاني بالسخنة مايو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت «موانئ دبي العالمية-السخنة» أن الجزء الأول من الحوض الثاني بالسخنة سيتم افتتاحه في مايو المقبل باستثمارات ٥٢٠ مليون دولار.

وقال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال احتفالية موانئ دبي بمرور سعدني مرور 10 سنوات على وجود مجموعة موانئ دبي العالمية –السخنة «في مصر وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أهنئكم على ماحققتموه من نجاحات خلال هذه المدة، والتي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات بالمنطقة، كما أثني على المستوى التقني العالي والذي يضاهي المستوى العالمي للخدمات التي تقدمونها كمشغل رئيسي للأرصفة البحرية داخل ميناء السخنة، والتي لعبت دوراً أساسياً في جذب أفضل خطوط الملاحة العالمية على مدار العشرة أعوام الماضية.

وأضاف: «إننا كمنطقة اقتصادية نحمل على عاتقنا مهمة نجاح المستثمر ودفعه ضمن عملية التنمية والتطوير التي تشهدها المنطقة الاقتصادية بشكل خاص ومصر بشكل عام، وبما يحقق النتائج المستهدفة لخطة الدولة المصرية لرؤيتها 2030»، بما يشجع على قيام المستثمر بالتوسع في مشروعاته، وهو ما ظهر جلياً في قيام مجموعة موانئ دبي العالمية بتوسعات الحوض الثاني بميناء السخنة والذي سيوفر المزيد من الطاقة الاستيعابية اللازمة لعمليات التداول في ميناء السخنة بهدف الوصول لمعدلات تصل إلى 3.5 مليون حاوية سنوياً».

وقال سهيل البنا، المدير الإقليمي التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن إجمالي الاستثمارات بمصر بلغت ١،٦ مليار دولار.

وأوضح ان الحوض الثاني سيضاعف قدرة الميناء لتصل إلى 1.75 مليون حاوية نمطية سنويًا، ويعزز مشروع التوسعة موقع «موانئ دبي العالمية-السخنة» كبوابة تجارية رئيسية في مصر، وسيكون الميناء الوحيد بالبلاد القادر على مناولة أكبر سفن الحاويات في العالم .

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وأوضح ان تكلفة تطوير الحوض الثاني 520 مليون دولار أمريكي وسيدعم العمليات في الحوضين الآخرين في الميناء، ويشمل التطوير الرصيف بطول 1.3 كيلومتراً، حيث سيتم استخدام 400 متر منه في المرحلة الأولى، إلى جانب باحة للحاويات تبلغ مساحتها 350،000 متراً مربعاً، وتعتبر التوسعة من خلال الحوض رقم (2) إحدى أكبر الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد المصري خلال العام الجاري.

ويأتي مشروع التوسعة في ظل الاتفاق بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية مؤخراً لتأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار امريكي للاستثمار في مشاريع وأصول حيوية، وتعتبر الموانئ والمناطق الاقتصادية محركات رئيسية لدعم القدرات التنافسية العالمية والازدهار الاقتصادي.

وأشار إلى أن سعة الحوض رقم (1) والمشغل حالياً، نحو 945،000 حاوية نمطية، أما الحوض رقم (3) فهو محطة للبضائع السائبة السائلة والممتدة على مساحة 400 متر مربع والتي تعتبر بوابة رئيسية لواردات الطاقة الخاصة بمصر .

وقال سهيل البنا، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «يشكل نجاحنا في تحفيز التجارة ودعمها في ’موانئ دبي العالمية-السخنة‘ خلال العقد الماضي، دليلاً على حضورنا المتميز في السوق ودورنا كمركز تجاري لوجستي ورئيسي في جنوب قناة السويس الذي يربط أكثر الطرق التجارية البحرية الحيوية في العالم. نحن على ثقة بأن توسعنا من خلال الحوض رقم (2) سيسهم في زيادة كميات البضائع المناولة في الميناء، الأمر الذي سيدعم التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي في مصر عبر استقطاب استثمارات أكبر، ودعم أسس المنظومة الاقتصادية المربحة».

وأضاف البنا: «لقد قمنا من خلال استراتيجيتنا التجارية المتكاملة بتوسيع دورنا لدعم عمليات الموانئ في المناطق الصناعية والاقتصادية واللوجستية عبر تسهيل حركة البضائع بكفاءة عالية، والوصول إلى مراكز الاستهلاك العالمية، مع القيام بذات الوقت بتبني أحدث التقنيات المبتكرة».

من جهته، قال آجاي سينج، الرئيس التنفيذي لشركة «موانئ دبي العالمية-السخنة»: «لقد سعينا منذ البداية بأن نجعل ’موانئ دبي العالمية-السخنة‘ الميناء الرئيسي في مصر، وإننا نواصل التزامنا لضمان استمرارية هذا النجاح من خلال خبراتنا السوقية الغنية، والتحسينات المتواصلة، والتنوع في العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى التوظيف الأمثل لمواردنا لتطوير البنى التحتية التي تلبي احتياجات عملائنا بدءاً من نقطة المنشأ وصولاً إلى مراكز الاستهلاك».