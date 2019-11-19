شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مزارعي الـ1.5 مليون فدان» عن زيارة السيسي لألمانيا: «يهدف لزيادة الاستثمار ودفع جهود التنمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا للمشاركة في أعمال القمة الثالثة للشراكة من أجل أفريقيا التي تنظمها مجموعة العشرين، موضحًا أن هذه الزيارة تؤكد على عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين المصري والألماني على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

وأضاف «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «سوق مصر»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الزيارة تستهدف ترسيخ للدور الذي تضطلع به مصر في سبيل دفع وتعزيز جهود التنمية في القارة الأفريقية خاصة في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي لهذا العام، كما أنها تهدف لفتح قنوات حوار رفيعة المستوى بين رؤساء وحكومات الدول المشاركة من أجل تعزيز بيئة الأعمال وزيادة فرص الاستثمار في دول القارة.

وأوضح أن الزيارة تستهدف تفنيد فرص الاستثمار الألماني المباشر في القارة، إلى جانب استعراض مشاريع أهم الشركات الألمانية في دول أفريقيا، واستعراض سبل الوصول إلى الأسواق الافريقية في ضوء الفرص المتاحة والتحديات التسويقية القائمة بالفعل في بعض البلدان.