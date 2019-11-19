شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: نحمل على عاتقنا مهمة نجاح المستثمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ المهندس يحي زكي، رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال احتفالية «مرور 10 سنوات على وجود مجموعة موانئ دبي العالمية – السخنة» في مصر وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مجموعة موانئ دبي العالمية على حققته الأخيرة من نجاحات خلال هذه المدة، والتي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات بالمنطقة، كما أثنى على المستوى التقني العالي والذي يضاهي المستوى العالمي للخدمات التي تقدمونها كمشغل رئيسي للأرصفة البحرية داخل ميناء السخنة، والتي لعبت دوراً أساسياً في جذب أفضل خطوط الملاحة العالمية على مدار العشرة أعوام الماضية.

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وشهد اللقاء أجاي سينج، المدير التنفيذي لـ«موانئ دبي العالمية- السخنة»، وسهيل البنا، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف زكي أننا «كمنطقة اقتصادية نحمل على عاتقنا مهمة نجاح المستثمر ودفعه ضمن عملية التنمية والتطوير التي تشهدها المنطقة الاقتصادية بشكل خاص ومصر بشكل عام، وبما يحقق النتائج المستهدفة لخطة الدولة المصرية لرؤيتها 2030»، بما يشجع على قيام المستثمر بالتوسع في مشروعاته، وهو ما ظهر جلياً في قيام مجموعة موانئ دبي العالمية بتوسعات الحوض الثاني بميناء السخنة والذي سيوفر المزيد من الطاقة الاستيعابية اللازمة لعمليات التداول في ميناء السخنة بهدف الوصول لمعدلات تصل إلى 3.5 مليون حاوية سنوياً.

وتابع رئيس الهيئة: «أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن شكري وتقديري لما تقوم به مجموعة موانئ دبي العالمية – السخنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من حيث السلامة والتميز التشغيلي والرعاية للبيئة، ونتطلع إلى إنجاز المشروع الجديد الذي سيضاعف القدرة الاستيعابية للميناء ويعمل على تحسين الوصول إلى الأسواق العالمية، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح لتحقيق التنمية المطلوبة».