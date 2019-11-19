شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة الأمن تهيب بالجماهير إخلاء محيط الاستاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهابت أجهزة الأمن بالقاهرة، جميع الجماهير المتواجدة بمحيط استاد القاهرة إخلاء تلك المنطقة، وعدم التدافع، وذلك في إطار المتابعة لاجراءات تأمين مباراة كرة القدم التي أقيمت في استاد القاهرة بين منتخبي مصر وجنوب إفريقيا، وانتهت بفوز مصر 3 -0.

وقال البيان: «تبين امتلاء سعة الاستاد عن آخره بالمشجعين من حاملي التذاكر، بالإضافة للأعداد الغفيرة التي قامت وزارة الشباب والرياضة بالدفع بها لمؤازرة المنتخب المصري».

وتابع: «تقدر أجهزة الأمن حرص الجماهير على مؤازرة المنتخب في تلك المباراة الهامة، إلا أنه تلاحظ تواجد أعداد غفيرة من الجماهير أمام بوابات دخول الاستاد، ونظرًا لامتلاء سعة الاستاد عن آخرها، ومنعا لحدوث أزمة داخل المدرجات، أو تعريض المشجعين للخطر، تهيب أجهزة الأمن بالجماهير المتواجدة بمحيط الاستاد سرعة مغادرة المنطقة وعدم التدافع على الأبواب حرصًا على أمنهم وسلامتهم».