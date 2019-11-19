شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز: السيسي لم يهنأ يومًا واحدًا منذ توليه رئاسة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الإعلامي محمد الباز إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تعرض لأكثر من 10 محاولات اغتيال خلال السنوات الأخيرة، ولم يعلن عن ذلك حتى لا يُفزع الناس. وأضاف خلال برنامجه «90 دقيقة» المُذاع على قناة «المحور»، أن الرئيس السيسي تعرض لظلم كبير، وحملات تشويه بدون انقطاع، لافتا إلى أن هذا الرجل لم يهنأ يوما واحدا منذ توليه رئاسة الجمهورية، فعلى مدار السنوات الأخيرة تحارب مصر الإرهاب، وهناك تشويه لاسمه ولأسرته منذ توليه السلطة.

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