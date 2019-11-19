شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري طب نفسي يوجه نصائح للشباب والفتيات المقبلين على الارتباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، إن الارتباط بين الشاب والفتاة إذا التعارف بينهما تم عن طريق الأسرة يجب أن يبحث كل طرف كيف يعامل الطرف الأخر اسرته، مضيفًا: «يعني الفتاة تشوف الشاب ده بيعامل والده ووالدته إزاي، عشان تعرف علاقتها بالشخص ده داخلة على فين، وكذلك بالنسبة للشاب».

وأضاف «طه»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن التعارف بين الطرفين جاء من خلال العمل، يجب أن يبحث كل طرف عن أسلوب الآخر في التعامل في الشغل، و«ضميره عامل إيه في الشغل»، وطرق حل كل طرف لخلافاته مع مدراءه أو رؤسائه في العمل.

وتابع: «لو عرفته عن طريق الصداقة أو مجموعة أصدقائه، لازم تعرفي علاقته بأصدقائه، قد إيه لو احتاجته أو الشاب احتاج لها يلاقيها، كل سياق وكل طريقة للتعارف بتدي لمحة ونبذة عن الشخص، والشاطر هو اللي يقدر يقرأ كدة ما بينه وبين نفسه».