شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب انخفاض أسعار الدواجن؟ «الزراعة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن السبب الرئيسي في انخفاض أسعار الدواحن إلى السعر الحالي 18 جنيهًا يرجع لزيادة المعروض.

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وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لزيادة المعروض، منها توفير آليات تمويلية للمربي تساعده على دخول مستلزمات الإنتاج، وتسهيل إصدار التراخيص للمربي بشكل ميسر، ومساعدته على رفع الكفاءة الإنتاجية للوحدة الواحدة، وتفتيش ومراقبة على مصانع الأعلاف، لضمان جودتها.

وأشار القرش إلى أنه لا يتوقع انخفاض سعر الدواجن مجددًا عن السعر الحالي، كما أنه لا يتوقع ارتفاعها مرة أخرى، وأن أي تغيير في السعر سيكون طفيفًا، لحرص الدولة على زيادة المعروض.