شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: قطر تعاني من مشاكل اقتصادية رهيبة بسبب المقاطعة العربية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن جمعية قطر الخيرية المتواجدة بالدوحة تعد الأكبر في تمويل الإرهابيين حول العالم.

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وعرض موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد فيديو يظهر ركود حركة الشراء في أحد المولات التجارية بقطر، معلقا: «البلد فاضية، ومقاطعة الدول العربية الأربع سببت مشاكل اقتصادية رهيبة».

وأشار موسى إلى أن هناك صندوق تبرعات تابعا لجمعية قطر الخيرية في كافة المولات التجارية والمؤسسات المختلفة، لافتا إلى أن هذه الجمعية مدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية.