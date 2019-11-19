شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: عمرو واكد تراجع عن موقفه وأجاز التطبيع مع إسرائيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن الفنان عمرو واكد، ممثل فاشل هارب في دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

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وأضاف «موسى»، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «في عام 2014، هوجم عمرو واكد لعمله في فيلم شارك فيه ممثل إسرائيلي، ونفى حينها معرفته بالأمر، وأكد أنه لن يكرر العمل مع ممثل إسرائيلي كونه يدافع عن قضية فلسطين ويرفض التطبيع».

وأضاف: «عمرو واكد أجاز التطبيع الآن، ويرى أن مشاركة فنانة إسرائيلية خدمت في جيش الاحتلال ليس تطبيعا»، معلقا: «ما فعله عمرو واكد تطبيع واضح».