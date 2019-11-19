شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار الخدمات الأمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين خروج الجماهير بشكل آمن والان مع تفاصيل الخبر
وتنظم الخدمات الأمنية ،عمليات خروج الجماهير التى امتلأت بداخل أستاد القاهرة، بعد نهاية المباراة لتأمين الخروج بشكل آمن، وحرصا على سلامتهم،
وعززت أجهزة الأمن من تواجدها بالارتكازات الأمنية أمام بمحيط الاستاد والشوارع المؤدية إليه، وتم تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمنية بمخارج بوابات الأستاد.
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