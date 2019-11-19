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انتشار الخدمات الأمنية بمحيط استاد القاهرة لتأمين خروج الجماهير بشكل آمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت أجهزة مديرية أمن القاهرة، من تواجدها بمحيط ستاد القاهرة والطرق المؤدية إليه من جميع الاتجاهات، بعد انتهاء المباراة فى نصف نهائى كأس الأمم تحت 23 سنة بين منتخبي مصر الاولمبى وجنوب فريقيا، لتأمين عمليات خروج اللاعيبن والأتوبيسات الخاصة بهم.

 

وتنظم الخدمات الأمنية ،عمليات خروج الجماهير التى امتلأت بداخل أستاد القاهرة، بعد نهاية المباراة لتأمين الخروج بشكل آمن، وحرصا على سلامتهم، 

وعززت أجهزة الأمن من تواجدها بالارتكازات الأمنية أمام بمحيط الاستاد والشوارع المؤدية إليه، وتم تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمنية بمخارج بوابات الأستاد.

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