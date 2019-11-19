السيسى يهنئ المنتخب الأوليمبي بالتأهل لأولمبياد طوكيو ويشيد بالأداء البطولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التحية والتقدير للمنتخب الوطني الأوليمبي لتأهله لأوليمبياد طوكيو 2020، مشيدا بمستوي الأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز تحت قيادة متميزة من الجهاز الفني الوطني"

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