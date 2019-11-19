شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل زوجة المطرب شادى الأمير فى واقعة ترك طفليها على السلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار محمد عطية وكيل نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، بإشراف المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، إخلاء سبيل سها السيد عيد زوجة المطرب شادى الأمير، بضمان محل اقامتها، فى قضية ترك طفليهما على السلم لعدة أيام والإهمال فى تربيتهما.

كانت النيابة العامة قد قررت امس الاثنين حجز الأم لحين ورو التحريات فى الواقعة، وأكدت تحريات المباحث التي أجراها ضباط مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث القسم، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، صحة واقعة قيام المطرب شادى الأمير وزوجته سها السيد عيد لطفليهما وهما "شادي"3سنوات، "يازن" 3شهور على سلم المنزل بسبب خلافات بينه وبين زوجته.

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كما كشفت التحريات عن قيام الأب والأم بترك الطفلين على السلم عدة أيام فى البرد والإهمال فى رعايتهما حتى أصيبا بحالة إعياء شديد، وقامت جارتهم برعايتهما وتسليمهما للنيابة العامة.

وكانت الام قد توجهت للنيابة بعد طلبها لسماع أقوالها فى المحضر الذي حررته جارتها فى واقعة ترك الطفلين على السلم فى البرد ورفضها استلامهما بحجة أن والدهما المطرب الشعبي سيحضر لاستلامهما لعدم قدرتها على تحمل مسئوليتهما، وقررت النيابة العامة إيداع الطفلين بإحدى دور الرعاية بطنطا، والتحفظ علي الأم وعرضها صباح اليوم الثلاثاء لحين ورود تحريات مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث القسم، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية.