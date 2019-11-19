شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يوجه دعوة للطالب السودانى صاحب واقعة التنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد خالد أبو بكر، بالخطوة التى اتخذتها إدارة منتدى شباب العالم وتوجيه الدعوة للطالب السودانى صاحب واقعة التنمر، للمشاركة فى منتدى شباب العالم المقبل المقرر إقامته خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ. وكشف مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يدقمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، إن إدارة منتدى شباب العالم تواصلت معه، بشأن الشاب السودانى، وحصلوا على البيانات الخاصة به وتم توجيه الدعوه له.

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