شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. القصة الكاملة لوالدى طفلى بير السلم بطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة لأزمة المطرب الشعبى شادى الأمير وزوجته سها السيد عيد، والتى نتج عنها إهمال طفليهما "شادى" 3 سنوات، و"يازن" 3 شهور، وتركهما على سلم المنزل لعدة أيام فى البرد، دون رعاية أو اهتمام، حتى تدخلت جارتهم وسلمتهما للشرطة.

- شادى الأمير مطرب شعبى تزوج من سها منذ 7 أعوام وأنجب منها طفلان

- الأب فلسطينى الجنسية وتزوج عدة مرات بينهم راقصة

- المطرب أهمل زوجته وطفليه وتركهم للعيش مع زوجته الرابعة بالإسكندرية

- رفض تسجيل طفله "يازن" واشترط على زوجته التنازل عن مستحقاتها لتسجيله

Advertisements

- الأم نقلت طفليها لوالدة زوجها وتتهم عمهما بتركهما على السلم

- هجوم شرس على المطرب وزوجته لإهمالهما الطفلين وتركهما بمفردهما عدة أيام

- جد الأطفال يتبرأ من الأم ويمنعها من دخول بيته

- الأم تواجه تهمة الإهمال فى رعاية الأطفال فى تحقيقات النيابة العامة

- محامى الأم يقدم أوراقا تثبت نسب الطفل للمطرب ومحاولته انكار نسبهما