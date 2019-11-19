فيديو جراف.. القصة الكاملة لوالدى طفلى بير السلم بطنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة لأزمة المطرب الشعبى شادى الأمير وزوجته سها السيد عيد، والتى نتج عنها إهمال طفليهما "شادى" 3 سنوات، و"يازن" 3 شهور، وتركهما على سلم المنزل لعدة أيام فى البرد، دون رعاية أو اهتمام، حتى تدخلت جارتهم وسلمتهما للشرطة.
- شادى الأمير مطرب شعبى تزوج من سها منذ 7 أعوام وأنجب منها طفلان
- الأب فلسطينى الجنسية وتزوج عدة مرات بينهم راقصة
- المطرب أهمل زوجته وطفليه وتركهم للعيش مع زوجته الرابعة بالإسكندرية
- رفض تسجيل طفله "يازن" واشترط على زوجته التنازل عن مستحقاتها لتسجيله
- الأم نقلت طفليها لوالدة زوجها وتتهم عمهما بتركهما على السلم
- هجوم شرس على المطرب وزوجته لإهمالهما الطفلين وتركهما بمفردهما عدة أيام
- جد الأطفال يتبرأ من الأم ويمنعها من دخول بيته
- الأم تواجه تهمة الإهمال فى رعاية الأطفال فى تحقيقات النيابة العامة
- محامى الأم يقدم أوراقا تثبت نسب الطفل للمطرب ومحاولته انكار نسبهما
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