شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يبلغ الكونجرس رسميًا بإرسال 3 آلاف جندى أميركى إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ الكونجرس رسميًا بإرسال 3 آلاف جندى أميركى إلى المملكة العربية السعودية، وتابع:"القوات الأميركية التي ستصل للسعودية مهمتها مواجهة سلوك إيران العدائى". ووفق فضائية العربية قال الرئيس الأمريكى: "كما أبلغت في 22 يوليو أرسلنا قوات لمواجهة سلوك إيران العدوانى.. أمرت بنشر قوات أميركية لتعزيز دفاعات المنطقة وردع الاستفزازات الإيرانية".

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