شكرا لقرائتكم خبر عن الباز يكشف بـ"90 دقيقة": البحقيرى محامى يحمل مطواة وخرطوش ويهدد شخصيات عامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور ، فيديو منتشر على السوشيال ميديا، مدته 6 دقائق يظهر فيه شخص مهددا ومتوعدا بقتل شخصيات عامة، متفاخرا بأنه يحمل مطواة فى تنقلاته، وأسلحة خرطوش متعددة الأنواع والاستخدام، فى سيارته، وتربطه علاقات واسعة ومتشعبة بتجار مخدرات، ومجرمين عتاة، مما صدر حالة خوف وقلق لكل من شاهد الفيديو.

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وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، المفاجأة غير السارة، أن الشخص صاحب الفيديو، يعمل محاميًا، صباحا، وإعلاميا مساءً، يدعى أحمد البحقيرى، فكيف لمحامى أن يخرج على الناس علنية، يهدد خصومه ويتوعدهم بالقتل، وأن لديه علاقات وثيقة بمجرمين عتاة، تحت سمع وبصر الجميع، ونقابة المحامين، ممثلة فى مجلس نقابة المحامين، بقيادة النقيب، سامح عاشور، يرتضون بتأدية دور الجلوس على مقاعد المتفرجين، وليس على مقاعد المسؤولية.

وأنا على الهواء بقدم بلاغ للنائب العام للتحقيق في واقعة الفيديو.