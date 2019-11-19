شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القاهرة يهيب الجماهير المتواجدة بمحيط الاستاد بالمغادرة بسبب امتلاء المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت أجهزة الأمن بالقاهرة، جميع الجماهير المتواجدة بمحيط الاستاد اخلاء تلك المنطقة، وعدم التدافع لدخول الاستاد، وذلك في إطار المتابعة لاجراءات تأمين مباراة كرة القدم المقامة في إستاد القاهرة بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا باستاد القاهرة، تبين امتلاء سعة الاستاد عن أخره، بالمشجعين من حاملي التذاكر، بالإضافة للإعداد الغفيرة، التي قامت وزارة الشباب والرياضة بالدفع بها لمؤازرة المنتخب المصري.

وتقدر أجهزة الأمن حرص الجماهير على مؤازرة المنتخب في تلك المباراة الهامة، الإ أنه تلاحظ تواجد إعداد غفيرة من الجماهير امام بوابات الدخول الاستاد، ونظرا لامتلاء سعة الاستاد عن أخرها، ومنعا لحدوث أزمة داخل المدرجات، أو تعريض المشجعين للخطر.

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فتهيب أجهزة الأمن من الجماهير المتواجدة بمحيط الاستاد، سرعة مغادرة المنطقة وعدم التدافع على الأبواب حرصا على أمنهم وسلامتهم.