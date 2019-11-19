شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القاهرة يهيب الجماهير المتواجدة بمحيط الاستاد بالمغادرة بسبب امتلاء المدرجات والان مع تفاصيل الخبر
وتقدر أجهزة الأمن حرص الجماهير على مؤازرة المنتخب في تلك المباراة الهامة، الإ أنه تلاحظ تواجد إعداد غفيرة من الجماهير امام بوابات الدخول الاستاد، ونظرا لامتلاء سعة الاستاد عن أخرها، ومنعا لحدوث أزمة داخل المدرجات، أو تعريض المشجعين للخطر.
فتهيب أجهزة الأمن من الجماهير المتواجدة بمحيط الاستاد، سرعة مغادرة المنطقة وعدم التدافع على الأبواب حرصا على أمنهم وسلامتهم.
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