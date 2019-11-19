شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: نشر الخدمات والأوناش بالمحاور القريبة من الاستاد لتنظيم خروج الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الإدارة العامة لمرور القاهرة، عمليات سير المركبات والسيارات المختلفة بالطرق المحيطة ب استاد القاهرة، بهدف عودة الجماهير إلى منازلهم، عقب انتهاء مباراة مصر وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

ونشرت إدارة مرور القاهرة، كافة الخدمات المرورية بالطرق المحيطة باستاد القاهرة الدولى، منها محور النصر والعروبة وكوبرى أكتوبر ويوسف عباس ومحور صلاح سالم ومحاور مدينة نصر، وسط تمركز الخدمات أمام بوابات الاستاد، مدعومة بالأوناش لرفع اى اعطال بالمنطقة، وتوجيه الجماهير لاستقلال الأتوبيسات وأماكن وسائل المواصلات اللازمة.

وتواصل مديرية أمن، من جهودها بالتزامن مع اقتراب نهاية فاعليات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، عمليات التأمين بمحيط استاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء مباراة مصر وجنوب أفريقيا الأولمبى، فيما دفعت بقوات لتأمين الطرق المؤدية إلى الاستاد.

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وتم وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والإنضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستاد لتأمين دخول وخروج المواطنين للمدرجات.

وتم وضع الارتكازات الأمنية، بمحيط الطرق المؤدية إلى الاستاد لسهولة الخروج منه عقب المباراة، ووضع نقاط تفتيش ونشر سيارات الدفع الرباعي وسيارات الشرطة لتأمين احتفالات فوز منتخب مصر بالمباراة.